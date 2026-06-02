Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha toccato diversi argomenti

Gianni Pampinella Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 00:02)

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha toccato diversi argomenti partendo dalle dure parole di Kevin De Bruyne nei confronti di Antonio Conte. "Non le trovo fuori luogo, si parla di due campioni comunque. Si era capito fin dall'inizio che non c'era feeling. Già dalle prime partite si mormorava che qualcosa non andava. Tanto che poi l'infortunio non è che abbia impensierito troppo Conte. Non vedo grosse polemiche, certo Conte non sarà contento di leggere certe cose, ma come uno fa certe affermazioni sui giocatori, ci sta che un giocatore dica certe cose di lui".

De Bruyne resterà al Napoli allora, visto che ora arriverà Allegri? — "La valutazione di Allegri è questa: vado via dal Milan e vado a Napoli perché ritengo che la squadra possa lottare per lo Scudetto. Dovranno abbassare sì il monte ingaggi, arriverà magari Rabiot e andranno via in 1-2 ma rimarrà una squadra competitiva. Per me così rimane competitiva per l'Italia, di sicuro. Magari si chiederà ad Allegri di stare più attento in Champions, ma in Italia se non viene toccata molto la rosa, può essere considerata l'anti-Inter anche il prossimo anno".

Certo è che il Milan è anche senza tecnico e dirigenza: — "Credo che il Milan crei ancora fascino nella testa dei giocatori. C'è sempre il sold out a San Siro, ma al Milan stanno facendo delle figure assurde. Cardinale non lo conosco, ma i risultati parlano chiaro. Non si fa solo business, si pensi anche ai tifosi. E non si possono fare certe figure. Certo che se andava in Champions, qualcosa cambiava, ma ora rifondare tutto, dalla dirigenza all'allenatore e anche in squadra, e siamo a giugno e ancora è tutto in ballo...la situazione è abbastanza critica".

(TMW Radio)