"Sulla carta pare un derby segnato. L'Inter sta bene, segna, subisce poco. Al Milan mancherà uno come Fofana che dà equilibrio. Logico che se Theo e Leao sono in giornata...poi esordirà uno come Walker, ma io vedo l'Inter stra-favorita. Anche perché poi c'è Roma-Napoli, con Conte non puoi permetterti passi falsi. Lo scontro diretto per me sarà fondamentale".