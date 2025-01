Dopo l'ottima gara col Monaco e la qualificazione agli ottavi di Champions, l'Inter dovrà tenere il ritmo anche in campionato. La squadra di Inzaghi sarà "ospite" del Milan a San Siro nel terzo derby stagionale. Importante per tenere il passo del Napoli, ma anche per invertire il trend negativo in stagione dove ha già perso due volte coi rossoneri.

DOVE VEDERE LA GARA IN TV

Milan-Inter si disputerà domenica 2 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.