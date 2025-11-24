Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche di Inter all'indomani della sconfitta con il Milan. Qui le sue considerazioni in merito:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Orlando: “Inter, grave errore di Sommer ma unico episodio e Allegri fortunato”
ultimora
Orlando: “Inter, grave errore di Sommer ma unico episodio e Allegri fortunato”
Le parole dell'ex calciatore a proposito della sconfitta dei nerazzurri quarti in campionato dopo il derby di ieri
"Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla; ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Sono 4 ko pesanti ma per ieri non sento di muovere nessuna critica".
© RIPRODUZIONE RISERVATA