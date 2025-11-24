FC Inter 1908
Orlando: “Inter, grave errore di Sommer ma unico episodio e Allegri fortunato”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della sconfitta dei nerazzurri quarti in campionato dopo il derby di ieri
Daniele Vitiello
Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche di Inter all'indomani della sconfitta con il Milan. Qui le sue considerazioni in merito:

"Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla; ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Sono 4 ko pesanti ma per ieri non sento di muovere nessuna critica".

