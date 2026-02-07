"Spalletti nel dopo-partita deve parlare un po' più semplice. A un certo punto Tacchinardi gli ha detto che serve essere più cinici e ha risposto con tutt'altro. Per me lo fa per prenderci in giro. Detto questo ho visto una gran bella Juve, squadra tonica, in grande condizione, il risultato di ieri è solo un caso. All'Atalanta gli è girata bene. Serve cattiveria però li davanti, gli manca questo".