Orlando: “Lautaro ha sbagliato a litigare con Conte, ecco perché. E si è vista…”

""Figurati se Spalletti accetta di fare il traghettatore, non ne ha bisogno", ha detto poi Orlando sulla panchina della Juventus
Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato così la lite tra Conte e Lautaro Martinez nel corso del secondo tempo di Napoli-Inter:

"Che ne penso della lite? Ci stanno, è venuto fuori l'essere argentino di Lautaro ma ha sbagliato, perché Conte ci sguazza in certe cose"

Qual è la scelta migliore per la Juve post Tudor?

"Confermo Spalletti, ma credo voglia delle garanzie su almeno 2 anni e mezzo. Ed è giusto così, così come giusto il cambio. Aveva dimostrato tutta la sua confusione Tudor, ma anche la formazione dell'altra sera conferma certe cose".

Se fosse Spalletti accetterebbe?

"Figurati se Spalletti accetta di fare il traghettatore, non ne ha bisogno. Viene fuori anche da un'esperienza brutta della Nazionale, vuole rimettersi in corsa con un progetto serio"

