Orlando: “Lautaro? Ha sbagliato perché Conte ci sguazza in certe cose”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della lite tra l'argentino e l'ex allenatore nerazzurro e non solo

Massimo Orlando, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW ha parlato di alcuni temi d'attualità nella cronaca di Serie A. Partendo dall'ipotesi Spalletti sulla panchina della Juventus a stagione in corso: "Figurati se Spalletti accetta di fare il traghettatore, non ne ha bisogno. Viene fuori anche da un'esperienza brutta della Nazionale, vuole rimettersi in corsa con un progetto serio".

"Sicuramente ti manca tanta qualità ma torna il centrocampo della scorsa stagione, c he ti può dare più equilibrioe funziona meglio di quello di quest'anno. E' un'assenza pesante per la qualità ma per l'equilibrio del centrocampo non sarà una grande perdita".

"Ci stanno, è venuto fuori l'essere argentino di Lautaro ma ha sbagliato, perché Conte ci sguazza in certe cose"