"Il Galles fa paura all'Italia, la Svezia fa paura. L'Italia è uscita dalla Svezia e dalla Macedonia del Nord agli spareggi. Tutti dicevano che la Norvegia fosse scarsa, oggi è più forte dell'Italia. Non la vedo competitiva l'Italia, quando noi giochiamo coi Buongiorno, i Bastoni, i Barella e i Tonali, hanno poca qualità per me, non sono giocatori forti a livello internazionale.