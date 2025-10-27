FC Inter 1908
Cassano, a Viva El Futbol, ha parlato anche della Nazionale: "Con tutto il bene per Kean e Retegui..."
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha voluto sottolineare il livello non eccelso della Nazionale italiana:

"Il Galles fa paura all'Italia, la Svezia fa paura. L'Italia è uscita dalla Svezia e dalla Macedonia del Nord agli spareggi. Tutti dicevano che la Norvegia fosse scarsa, oggi è più forte dell'Italia. Non la vedo competitiva l'Italia, quando noi giochiamo coi Buongiorno, i Bastoni, i Barella e i Tonali, hanno poca qualità per me, non sono giocatori forti a livello internazionale.

In attacco, con tutto il bene per sti ragazzi, Retegui e Kean, quando giocavamo in Nazionale noi, a volte tu (a Montella, ndr) non venivi chiamato. In Spagna esce un talento ogni quarto d'ora, anche in Francia e Inghilterra, solo in Italia si fa fatica"

