Rivoluzione al vertice in vista della nuova stagione per l'AIA. Dopo l'inchiesta del Tribunale di Milano che ha portato alle dimissioni di Gianluca Rocchi , il nuovo designatore per la Lega di Serie e di Serie B sarà l'ex arbitro internazionale, oggi 50enne, Daniele Orsato .

In Serie C (in Lega Pro il designatore nella scorsa stagione era stato proprio Orsato.ndr) il designatore sarà Ayroldi. Dondarini sarà il designatore del campionato di Serie D. Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. La commissione che affiancherà Orsato sarà composta da Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.