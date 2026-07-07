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UFFICIALE – Daniele Orsato è il nuovo designatore della Serie A e della Serie B

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L'ex arbitro prende il posto di Gianluca Rocchi che si è dimesso a seguito dell'inchiesta nei suoi confronti aperta dal tribunale di Milano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Rivoluzione al vertice in vista della nuova stagione per l'AIA. Dopo l'inchiesta del Tribunale di Milano che ha portato alle dimissioni di Gianluca Rocchi, il nuovo designatore per la Lega di Serie e di Serie B sarà l'ex arbitro internazionale, oggi 50enne, Daniele Orsato.

Al posto di Rocchi, nel momento delle dimissioni, era stato eletto come designatore ad interim Dino Tommasi che lascia quindi ora il posto ad Orsato.

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In Serie C (in Lega Pro il designatore nella scorsa stagione era stato proprio Orsato.ndr) il designatore sarà Ayroldi. Dondarini sarà il designatore del campionato di Serie D. Orsato è stato nominato dal Comitato Nazionale dell'Aia su indicazione del neo Direttore Tecnico Domenico Messina. La commissione che affiancherà Orsato sarà composta da Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi due assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera da arbitri, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

Il primo luglio il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha deliberato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2026/2027: CLICCA QUI per accedere all'elenco ufficiale.

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