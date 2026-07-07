Arrivato a Milano nell'estate del 2022, proveniente dal Paris FC e ivoriano di origine, Maye ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile interista, fino ad essere convocato in Prima Squadra. Mancino, gran fisico e piede educato, in grado di giocare sia da centrale che da terzino, viene considerato uno dei prospetti più interessanti di casa Inter.