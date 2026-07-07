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UFFICIALE – Riso, le mani su un altro talento dell’Inter: curerà gli interessi di Maye
Cambio di procura per il difensore francese, che lascia la Power Soccer Management ed entra a far parte della GR Sports
Un altro calciatore dell'Inter entra a far parte della GR Sports, l'agenzia di procura che fa capo a Beppe Riso: si tratta di Yvan Maye, difensore francese classe 2006, 9 presenze in Serie C la scorsa stagione con l'U23 nerazzurra e 12 complessive con la Primavera.
Arrivato a Milano nell'estate del 2022, proveniente dal Paris FC e ivoriano di origine, Maye ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile interista, fino ad essere convocato in Prima Squadra. Mancino, gran fisico e piede educato, in grado di giocare sia da centrale che da terzino, viene considerato uno dei prospetti più interessanti di casa Inter.
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