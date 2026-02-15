Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nando Orsi ha commentato così il secondo cartellino giallo comminato dall'arbitro La Penna a Kalulu in Inter-Juventus sul finire del primo tempo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Orsi: “Gesto Bastoni antisportivo ma non facciamolo passare per mostro. Chivu…”
ultimora
Orsi: “Gesto Bastoni antisportivo ma non facciamolo passare per mostro. Chivu…”
"Dovrebbero trovare una punizione per i simulatori, l'anticalcio è quello e non c'è da discutere", dice Orsi
"Dovrebbero trovare una punizione per i simulatori, l'anticalcio è quello. Su quello non c'è da discutere, da Bastoni mi aspettavo che dicesse di essere caduto da solo. Sarebbe stata una bella cosa.
Rocchi ha ragione sui simulatori, non 3 minuti fuori e poi rientri, non è giusto, è antisportività. L'esultanza stride ma non facciamoli passare per mostri, ha sbagliato più Bastoni di Chivu"
© RIPRODUZIONE RISERVATA