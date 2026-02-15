"Dovrebbero trovare una punizione per i simulatori, l'anticalcio è quello e non c'è da discutere", dice Orsi

Rocchi ha ragione sui simulatori, non 3 minuti fuori e poi rientri, non è giusto, è antisportività. L'esultanza stride ma non facciamoli passare per mostri, ha sbagliato più Bastoni di Chivu"