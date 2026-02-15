Aldo Serena, ex centravanti, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Aleggia quell'errore di La Penna, la partita è condizionata: la Juve ha iniziato in modo coraggioso, anche nella seconda parte l'ha fatto. L'Inter non è riuscita ad imprimere un ritmo alto perché la Juve ha creato molto ed è riuscita anche a recuperare perché Spalletti ha infuso la voglia di non mollare mai.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Serena: “Rosso a Kalulu? Scelta mal fatta: se vogliamo togliere le simulazioni…”
ultimora
Serena: “Rosso a Kalulu? Scelta mal fatta: se vogliamo togliere le simulazioni…”
Aldo Serena, ex centravanti, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus
Il primo giallo di Kalulu? Siamo al limite: secondo me ci può stare. Sull'altro non c'è storia. L'arbitro era posizionato bene, la dinamica dell'azione ha fatto capire che quel tocco col braccio non poteva far fare un salto così a Bastoni: è stata una scelta mal fatta. Se vogliamo togliere la simulazione, dobbiamo far capire ai giocatori di non farlo con reazioni decise".
© RIPRODUZIONE RISERVATA