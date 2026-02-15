FC Inter 1908
Aldo Serena, ex centravanti, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus
Aldo Serena, ex centravanti, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Aleggia quell'errore di La Penna, la partita è condizionata: la Juve ha iniziato in modo coraggioso, anche nella seconda parte l'ha fatto. L'Inter non è riuscita ad imprimere un ritmo alto perché la Juve ha creato molto ed è riuscita anche a recuperare perché Spalletti ha infuso la voglia di non mollare mai.

Il primo giallo di Kalulu? Siamo al limite: secondo me ci può stare. Sull'altro non c'è storia. L'arbitro era posizionato bene, la dinamica dell'azione ha fatto capire che quel tocco col braccio non poteva far fare un salto così a Bastoni: è stata una scelta mal fatta. Se vogliamo togliere la simulazione, dobbiamo far capire ai giocatori di non farlo con reazioni decise".

