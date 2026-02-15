Aldo Serena, ex centravanti, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "Aleggia quell'errore di La Penna, la partita è condizionata: la Juve ha iniziato in modo coraggioso, anche nella seconda parte l'ha fatto. L'Inter non è riuscita ad imprimere un ritmo alto perché la Juve ha creato molto ed è riuscita anche a recuperare perché Spalletti ha infuso la voglia di non mollare mai.