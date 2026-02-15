Sabatini e il commento su Bastoni: "Esultare quando sai che l'arbitro ha sbagliato e il tuo avversario è disperato..."

Matteo Pifferi 15 febbraio 2026

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha dato i voti ai giocatori dell'Inter per la partita contro la Juventus:

"Sommer ha fatto il suo, voto 6. I tre della difesa, Bisseck un po' disorientato, voto 6. Akanji non perfetto, Bastoni voto 4 e poi lo spiego. A centrocampo Luis Henrique ha fatto il suo, un gol lo propizia, un gol è colpa sua. Barella non mi è piaciuto, Zielinski giocatore ottimo, Sucic ottimo anche se un po' troppo lezioso. Dimarco bene ma non all'altezza delle ultime prestazioni. Thuram bene, Lautaro come al solito negli scontri diretti, nelle partite in cui si alza il livello non si vede più.

Sono un estimatore di Bastoni, non uso una terminologia del tipo che ci vorrebbe una lezione ma Bastoni, che dopo aver beneficiato dell'ingiusto rosso a Kalulu, di fronte all'abbaglio dell'arbitro e alla disperazione del collega esulta… Non lo so, non dico "dategli una lezione", perché è una terminologia che non mi appartiene ma non passare tutto così, che vuoi che sia, la trance agonistica. Ma esultare quando sai che l'arbitro ha sbagliato e il tuo avversario è disperato, è una cosa, mi spiace dirlo, vergognosa"