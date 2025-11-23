FC Inter 1908
Compagnoni: "Lautaro? Giocatore totale, mi viene da ridere quando sento dire che…"

ultimora

Compagnoni: “Lautaro? Giocatore totale, mi viene da ridere quando sento dire che…”

"L'Inter ha più palleggio, il Milan più fisicità con il rientro di Rabiot", sottolinea Maurizio Compagnoni
Matteo Pifferi 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così del derby di Milano:

Inter Milan

"L'Inter ha più palleggio, il Milan più fisicità con il rientro di Rabiot. Sono curioso di vedere la coppia Pulisic-Leao, per essere da scudetto il Milan ha bisogno che Pulisic e Leao facciano tanti gol e funzionino m a nessuno dei due è un centravanti. Pulisic può trasformarsi in centravanti, Leao dalla sua mattonella non si sposta"

Su Lautaro

—  

"Lautaro fa pressione, copre, fa anche la seconda punta quando serve, fa un sacco di gol, poi ci sono 2-3 partite che non segna e si aprono i processi. Quando sento le critiche a Lautaro mi viene da ridere, è nel pieno della carriera. L'anno scorso è arrivato stanchissimo dopo la Copa America, è stato criticato e poi a fine anno abbiamo visto il suo score. E' un giocatore totale, un grande attaccante e un capitano vero"

