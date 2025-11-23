FC Inter 1908
Orsi: "Inter prende tanti gol ma Sommer c'entra poco. E Martinez forse…"

"Paradossalmente l'Inter prende tanti gol per quanto conceda ma il portiere c'entra poco", sostiene l'ex portiere Orsi
Nando Orsi, ex portiere ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di Yann Sommer:

"Paradossalmente l'Inter prende tanti gol per quanto conceda ma il portiere c'entra poco. Sì, Sommer ha fatto un paio di errori ad inizio campionato, poi si è ripreso molto bene.

Un paio di errori che ci stanno, il problema è che gli errori dei portieri sono più evidenti, basta guardare ieri Caprile, quelli non sono errori, sono delle valutazioni sbagliate.

Sommer e Maignan hanno sbagliato ma sono portiere di grande esperienza. L'Inter poi chi ha? Ha Josep Martinez, pagato tanto ma che forse non ha convinto tanto"

