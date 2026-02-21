Presente negli studi di Sky Sport 24, Michele Padovano ha parlato di Lecce-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara del Via del Mare. "L'Inter ha due squadre forti, lo abbia sempre detto. Può sopperire alla mancanza di titolari come Barella, Calhanoglu e Lautaro senza grossi problemi".

"Adesso c'è Zielinski che sta giocando in maniera sublime. Credo che in questo momento l'Inter deve soltanto cercar di controllare, ormai ha troppi punti di vantaggio. Deve gestire le partite in maniera intelligente con giocatori che possono sostituire i titolari in maniera egregia. Dimarco? Straordinario, riesce a fare gol e assist, ha le due fasi, ha un cross incredibile e capoacità di corsa non indifferente. Secondo me in Europa in questo momento è il miglior giocatore per quel ruolo lì".