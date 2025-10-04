A pochi minuti di Inter-Cremonese, Fernando Orsi ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. L'ex portiere mette in guardia la squadra di Chivu: "Guardavo il centrocampo dell'Inter con Barella vertice basso, giocando a specchio la Cremonese gioca molto sui duelli individuali, quindi Barella, Frattesi e Mkhitaryan dovranno stare attenti perché quando hai Calhanoglu hai un giocatore di qualità che si toglie dalla marcatura, con Barella è diverso, è più fisico e meno di qualità. In mezzo al campo sarà il nodo di questa partita".