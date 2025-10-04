ultimora
Orsi: “L’Inter non deve sottovalutare la Cremonese. Chivu? Doveva partire…”
A pochi minuti di Inter-Cremonese, Fernando Orsi ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. L'ex portiere mette in guardia la squadra di Chivu: "Guardavo il centrocampo dell'Inter con Barella vertice basso, giocando a specchio la Cremonese gioca molto sui duelli individuali, quindi Barella, Frattesi e Mkhitaryan dovranno stare attenti perché quando hai Calhanoglu hai un giocatore di qualità che si toglie dalla marcatura, con Barella è diverso, è più fisico e meno di qualità. In mezzo al campo sarà il nodo di questa partita".
"L'Inter non deve sottovalutare la Cremonese perché in questo momento la squadra di Nicola è in fiducia e gioca bene, non sarà semplice. Chivu? Doveva partire un po' a fatica, era giusto, veniva dal Parma, 13 partite in A. Invece, dopo un inizio stentato, mi sembra che stia piano piano entrando nello spogliatoio. L'autorità che aveva in campo la sta trasportando anche come allenatore in una squadra devastata dal finale dello scorso anno. È un po' la partita di svolta, vincere questa partita, anche per lui, può essere importante".
