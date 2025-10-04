FC Inter 1908
Hernanes su Chivu: "Marotta può sbagliare mai una scelta? Ovvio che no. Ero scettico ma…"

Hernanes su Chivu: “Marotta può sbagliare mai una scelta? Ovvio che no. Ero scettico ma…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Hernanes ha ammesso di essere stato scettico sulla scelta di Chivu all'Inter, salvo poi cambiare prontamente idea
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Hernanes ha ammesso di essere stato scettico sulla scelta di Chivu all'Inter, salvo poi cambiare prontamente idea.

"C'era un po' di scetticismo sulla scelta di Chivu, anche io ero scettico all'inizio. Pensavo che Chivu fosse una scommessa ma dopo aver sentito la sua prima conferenza mi ha impressionato la sua lucidità"

"Poi ho unito questo all'esperienza di Marotta, io l'ho avuto come dirigente alla Juve. Siamo troppo veloci a giudicare, Marotta ha fatto calcio per 30 anni, sbaglierà così una scelta? Ovvio che no, mi sono tranquillizzato e mi sono detto che sicuramente un motivo c'è se hanno scelto Chivu"

