Sabatini esalta un ex Inter: “Grande leadership e molto sottovalutato: stravedo per lui”

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha voluto spendere parole positive per un giocatore in particolare che ha vestito anche la maglia dell'Inter: "Bisogna anche spiegare cosa è successo, però immaginate un'app che si chiami Conte, che fa un aggiornamento, diventa Conte 2.0 e vince tutte le partite 2-0, è quello che è successo dopo le sconfitte con Benfica e Udinese. Sembra una squadra perfetta, nel gioco, nello sviluppo delle partite, nella strategia e domina anche più del risultato.