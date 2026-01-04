Sabatini esalta un ex Inter: “Grande leadership e molto sottovalutato: stravedo per lui”

Dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica e quella immediatamente successiva contro l'Udinese, il Napoli ha rialzato la testa, vincendo 4 partite di fila per 2-0.
Prima in Supercoppa, con un 2-0 rifilato al Milan in semifinale e poi al Bologna in finale. Stesso risultato anche in campionato, prima a Cremona e poi oggi contro la Lazio all'Olimpico.
Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha voluto spendere parole positive per un giocatore in particolare che ha vestito anche la maglia dell'Inter: "Bisogna anche spiegare cosa è successo, però immaginate un'app che si chiami Conte, che fa un aggiornamento, diventa Conte 2.0 e vince tutte le partite 2-0, è quello che è successo dopo le sconfitte con Benfica e Udinese. Sembra una squadra perfetta, nel gioco, nello sviluppo delle partite, nella strategia e domina anche più del risultato.
Il Napoli 2.0 si basa sull'affidabilità di Di Lorenzo ma anche di Juan Jesus. So di non essere in compagnia nutritissima ma è un giocatore per il quale stravedo, mi sembra un giocatore di rarissima leadership ed encomiabile rendimento. E' molto sottovalutato e trova in ogni partita un motivo per farsi apprezzare".
