Cristian Chivu ha scelto la formazione titolare che affronterà il Bologna stasera a San Siro. C'è una novità rispetto alle indicazioni della vigilia.

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, infatti, se nelle ultime ore sembrava in vantaggio Mkhitaryan su Zielinski, alla fine Chivu ha scelto il polacco ex Napoli che partirà dall'inizio. Panchina, dunque, per Mkhitaryan, pronto a subentrare nella ripresa a seconda delle necessità e dello sviluppo del match.

In difesa Akanji farà il centrale, con Bisseck e Bastoni braccetti con Sommer in porta. Fiducia a Luis Henrique sulla fascia destra, Dimarco sull'altra con Barella mezzala e Calhanoglu regista. Davanti Pio Esposito sperava in una maglia da titolare ma Chivu, almeno dall'inizio, opta per la ThuLa.