FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora FCIN1908 – Inter-Bologna, le scelte definitive di Chivu: novità a centrocampo

ultimora

FCIN1908 – Inter-Bologna, le scelte definitive di Chivu: novità a centrocampo

FCIN1908 – Inter-Bologna, le scelte definitive di Chivu: novità a centrocampo - immagine 1
Cristian Chivu ha scelto la formazione titolare che affronterà il Bologna stasera a San Siro. C'è una novità rispetto alle indicazioni della vigilia
Matteo Pifferi Redattore 

Cristian Chivu ha scelto la formazione titolare che affronterà il Bologna stasera a San Siro. C'è una novità rispetto alle indicazioni della vigilia.

FCIN1908 – Inter-Bologna, le scelte definitive di Chivu: novità a centrocampo- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, infatti, se nelle ultime ore sembrava in vantaggio Mkhitaryan su Zielinski, alla fine Chivu ha scelto il polacco ex Napoli che partirà dall'inizio. Panchina, dunque, per Mkhitaryan, pronto a subentrare nella ripresa a seconda delle necessità e dello sviluppo del match.

FCIN1908 – Inter-Bologna, le scelte definitive di Chivu: novità a centrocampo- immagine 3
Sky

In difesa Akanji farà il centrale, con Bisseck e Bastoni braccetti con Sommer in porta. Fiducia a Luis Henrique sulla fascia destra, Dimarco sull'altra con Barella mezzala e Calhanoglu regista. Davanti Pio Esposito sperava in una maglia da titolare ma Chivu, almeno dall'inizio, opta per la ThuLa.

FORMAZIONE INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Leggi anche
Sabatini esalta un ex Inter: “Grande leadership e molto sottovalutato: stravedo per lui”
Gentile (Sky): “Frattesi ha bisogno di continuità. Cancelo? Non so se serve davvero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA