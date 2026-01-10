Intervenuto a Radio Tutto Napoli, Giancarlo Padovan ha parlato del big match Inter-Napoli

Intervenuto a Radio Tutto Napoli, Giancarlo Padovan ha parlato del big match Inter-Napoli. Il giornalista punta sulla vittoria della squadra di Conte: "Chivu ha detto che vuole il +7?Spero che non arrivi perché io sono uno di quelli della prima ora, sia dell'anno scorso che di quest'anno, che ha detto che vincerà il Napoli e rivincerà il Napoli, +7 diventa un problema secondo me. Se vanno a +7 per me il campionato prende una direzione, certo non è finito, ma prende una direzione molto precisa quindi il Napoli... nel mio pronostico ho messo 2, sono convinto che il Napoli abbia le possibilità, le capacità di andare a vincere, ma quello che deve impedire è la fuga dell'Inter, quindi va bene anche stare a -4 con un pareggio perché resterebbe tutto aperto, ma il +7 mi lascerebbe molto perplesso e amareggiato".

Che tipo di partita ti aspetti domani? — "Se si affrontano a viso aperto come dici tu, la gara non sarà bloccata perché sono due allenatori che cercano l'iniziativa, la conduzione della partita, cercano di vincerla e io non vedo una partita bloccata. Decisa dall'episodio può darsi, stamattina sentivo un ex allenatore e giocatore che dicevano una cosa molto giusta, noi si fanno i pronostici sulla base dei riscontri recenti o complessivi di una squadra, ma poi c'è il campo, un episodio, un calcio d'angolo, una punizione, un infortunio, un'espulsione, cioè tutte quelle cose che sono fuori contesto, che non puoi prevedere, possono indirizzarla la gara".

"Ecco che allora se si trattasse di un'espulsione, di un rigore o di qualcosa del genere, sicuramente la questione arbitrale verrebbe riaperta. Per me sarà una gara equilibrata, molto equilibrata, sono le due migliori squadre del campionato, indubiamente, sono le due che si giocano lo scudetto, si giocheranno lo scudetto di qui alla fine, comunque vada, anche se ti ho detto che per me il +7 sarebbe preoccupante".

"Io credo che l'Inter abbia anche una rosa forse addirittura migliore di quella del Napoli, ma il Napoli ha un grande allenatore che sa come si vincono gli studetti, che sa come si affrontano queste prove, come quella di domani, che non ha paura di niente e che ha molto il senso del risultato, insomma, io credo che se a Conte dicessero oggi Coppa Champions o campionato, lui sceglierebbe il campionato sicuramente. Fare il bis a Napoli sarebbe storico, quindi per me non c'è nessun dubbio sulle scelte di Conte e anche sulla sua capacità di gestire un incontro così difficile".

