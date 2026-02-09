Il giorno dopo la vittoriosa trasferta di Sassuolo, dalle colonne del Messaggero Veneto, Giancarlo Padovan ha commentato la prestazione dell'Inter. "È la squadra più forte, con l’organico migliore e il ritmo più alto nel conseguire vittorie (siamo alla sesta consecutiva). In trasferta, sul campo del Sassuolo, non ha badato a fare economie: cinque gol ben distribuiti tra Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique, con Dimarco sempre più incontenibile (11 assist in campionato) e Zielinski ormai regista di prima qualità (merito di Chivu, gli va riconosciuto)".
Padovan: “L’Inter non si ferma e travolgerà la Juve. Non ci si capacita come una squadra…”
"Il distacco della capolista rimane inalterato sul Napoli, mentre il Milan recupererà la partita con il Como, causa indisponibilità di San Siro, e quindi potrà rifarsi sotto: il meno 8 è virtuale e potrebbe concretizzarsi in un meno cinque".
"Davvero non ci si capacita come una squadra del genere possa rallentare o, peggio, fermare l’Inter, sabato prossimo, nel derby d’Italia. Vincerà ancora l’Inter e la Juve tornerà a rischiare la zona Champions alla quale è legata, nonostante le dichiarazioni di Chiellini, anche il futuro di Spalletti".
(Messaggero Veneto)
