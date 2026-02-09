Il giorno dopo la vittoriosa trasferta di Sassuolo, dalle colonne del Messaggero Veneto, Giancarlo Padovan ha commentato la prestazione dell'Inter. "È la squadra più forte, con l’organico migliore e il ritmo più alto nel conseguire vittorie (siamo alla sesta consecutiva). In trasferta, sul campo del Sassuolo, non ha badato a fare economie: cinque gol ben distribuiti tra Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique, con Dimarco sempre più incontenibile (11 assist in campionato) e Zielinski ormai regista di prima qualità (merito di Chivu, gli va riconosciuto)".