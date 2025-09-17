In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così verso Ajax-Inter di questa sera (ecco dove vederla in tv e streaming).
“Inter? Il problema è che forse la difesa non è più la migliore in questo momento della stagione. Era facile e comodo scaricare su Sommer le responsabilità, mi è piaciuto come Chivu lo ha confermato. Tanti fanno degli errori, non significa dover cambiare dopo una partita.
Bella occasione per Pio Esposito se Lautaro col mal di schiena non gioca, si spiega anche la sua partita fatta con la Juventus. Avere una freccia in più nell’arco come Esposito… sarebbe di buon auspicio”, ha detto.
