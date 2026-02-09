"Vi racconto un aneddoto visto da bordocampo sugli assist di Dimarco. Ieri ad un certo punto dopo due angoli che hanno portato al gol, tutti sono andati a festeggiare e ad abbracciare Palombo. Nell'angolo successivo Cristian Chivu si è girato verso la panchina e ha detto: "Non è un angolo, è un rigore"".