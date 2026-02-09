Clamorosa prestazione ieri per Federico Dimarco, autore di tre assist contro il Sassuolo di cui due direttamente da calcio d'angolo. Ed è proprio su questo tema il retroscena raccontato a Sky da Matteo Barzaghi.
Retroscena Chivu, Sky svela: “Prima di un corner si è girato verso la panchina e ha detto…”
Due assist direttamente da calcio d'angolo ieri per Dimarco: ed è proprio su questo tema il retroscena raccontato a Sky da Matteo Barzaghi
"Vi racconto un aneddoto visto da bordocampo sugli assist di Dimarco. Ieri ad un certo punto dopo due angoli che hanno portato al gol, tutti sono andati a festeggiare e ad abbracciare Palombo. Nell'angolo successivo Cristian Chivu si è girato verso la panchina e ha detto: "Non è un angolo, è un rigore"".
