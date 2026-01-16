FC Inter 1908
Sky – Infortuni Napoli, rimandato il rientro di Lukaku. Il più vicino a rientrare…

Inter
L'aggiornamento sugli infortunati degli azzurri che provano a recuperare terreno dall'Inter
Daniele Vitiello
Antonio Conte attende aggiornamenti dall'infermeria sui suoi infortunati. Il Napoli, pur con tante risorse a disposizione, da settimane fa a meno di alcuni elementi. Sui quali oggi fa chiarezza Sky Sport. Si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:

"Il più vicino a tornare in campo è Franck Anguissa: il centrocampista si era infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra lo scorso novembre, ma potrebbe tornare tra i convocati tra la trasferta di Copenhagen e il match con la Juventus.

Dopo il camerunese, Conte potrebbe accogliere Billy Gilmour, che si è operato lo scorso dicembre per la pubalgia. Discorso diverso, invece, per Kevin De Bruyne. Il belga è atteso nei prossimi giorni a Castel Volturno, un segnale importante verso il percorso di riatletizzazione dopo le cure effettuate ad Anversa.

Infine resta da definire il rientro di Romelu Lukaku, che sta continuando a lavorare tra campo e fisioterapia: il cammino per il ritorno in campo si è rallentato, perciò l’attaccante prosegue il percorso per recuperare totalmente dall’infortunio".

