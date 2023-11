Padovan: “Milan fuori dalla lotta scudetto, l’Inter ha due squadre. E nonostante il 3-5-2…”

"L'Inter dà segnali di forza e consapevolezza, segnale che, come giustamente dicono tutti, l'Inter ha due squadre, ha una rosa vasta, è la più forte, esprime un gioco vincente e convincente anche perché può alternare i suoi migliori giocatori con grande facilità. La consapevolezza nasce dal fatto che la squadra è sempre continuità e non mancano i gol davanti. Potevano mancare i gol di Lukaku ma Lautaro e quelli dei centrocampisti e di Thuram assicurano una presenza in area prima di tutto e poi in zona realizzativa che dà serenità. Nonostante il 3-5-2, il gioco dell'Inter è molto offensivo grazie alla spinta dei due esterni"

Sul Milan

"Ha perso alcune partite perché aveva stimoli non alti come in Champions. Mi aspetto continuità ma non do per scontata, se vuole rientrare in lotta per lo scudetto, anche se per me è già fuori, deve vincere a Lecce e confermare che il PSG non è stato occasionale e non credo che sia stata una vittoria casuale"