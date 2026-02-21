"Assenza importante ma l'Inter ha una rosa tale da poter sopperire a questa mancanza", dice Ferrara sull'infortunio di Lautaro

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Inter, Ciro Ferrara ha parlato anche della sfida contro il Bodo:

"Si parla di un passaggio del turno o di un'eliminazione, è una partita in cui ti giochi il tutto per tutto. Il campionato resta un obiettivo importante ma l'Inter non può scegliere, col Bodo è una partita da vincere in tutti i modi e bisogna passare il turno"

Su Lautaro che ha segnato per 10 volte l'1-0 — "C'è chi gli rimprovera che non segna alle big! Parliamo del capitano dell'Inter, è un giocatore impossibile da criticare. Si tratta di un'assenza importante ma, come diciamo da inizio campionato, l'Inter ha una rosa tale da poter sopperire a questa assenza. La responsabilità cade adesso su Pio Esposito che, abbiamo già visto, non ha difficoltà ad assumersele"

Dimarco — "Ha un sinistro magico, trova poi giocatori strutturati in mezzo al campo. Sono innamorato sportivamente di Dimarco, è un giocatore straordinario. Mi dovrei ripetere che è uno dei più forti al mondo in quel ruolo, se non è il più forte"

Thuram — "Quest'anno è meno determinante rispetto all'anno scorso e c'è Pio Esposito che si sta ritagliando spazio, come lo stesso Bonny. I numeri di Thuram restano sempre molto positivi"