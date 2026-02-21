FC Inter 1908
Ferrara: “Sono sportivamente innamorato di un giocatore dell’Inter. E su Lautaro dico che…”

"Assenza importante ma l'Inter ha una rosa tale da poter sopperire a questa mancanza", dice Ferrara sull'infortunio di Lautaro
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Inter, Ciro Ferrara ha parlato anche della sfida contro il Bodo:

"Si parla di un passaggio del turno o di un'eliminazione, è una partita in cui ti giochi il tutto per tutto. Il campionato resta un obiettivo importante ma l'Inter non può scegliere, col Bodo è una partita da vincere in tutti i modi e bisogna passare il turno"

Su Lautaro che ha segnato per 10 volte l'1-0

"C'è chi gli rimprovera che non segna alle big! Parliamo del capitano dell'Inter, è un giocatore impossibile da criticare. Si tratta di un'assenza importante ma, come diciamo da inizio campionato, l'Inter ha una rosa tale da poter sopperire a questa assenza. La responsabilità cade adesso su Pio Esposito che, abbiamo già visto, non ha difficoltà ad assumersele"

Dimarco

"Ha un sinistro magico, trova poi giocatori strutturati in mezzo al campo. Sono innamorato sportivamente di Dimarco, è un giocatore straordinario. Mi dovrei ripetere che è uno dei più forti al mondo in quel ruolo, se non è il più forte"

Thuram

"Quest'anno è meno determinante rispetto all'anno scorso e c'è Pio Esposito che si sta ritagliando spazio, come lo stesso Bonny. I numeri di Thuram restano sempre molto positivi"

