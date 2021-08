Il padre di Hakan Calhanoglu ingaggiato come direttore sportivo di un club turco

Il padre del giocatore dell'Inter sarà il direttore sportivo del Gümüşhanespor, club della TFF 3 League

Il Gümüşhanespor, una delle squadre della TFF 3 League turca, ha ingaggiato Hüseyin Calhanoglu , il padre di Hakan , come direttore sportivo. Al momento della firma, il padre del giocatore dell'Inter ha dichiarato: "Le idee e gli sforzi del nostro presidente Ertürk Yakut mi hanno davvero colpito".

"Spero che porteremo e formeremo insieme giocatori di talento nel nostro Gümüşhanespor. Il calcio è uno stile di vita in Turchia e i bambini vanno a letto pensando al calcio e si svegliano pensando al calcio. In questo senso, sta a noi, come società sportive, misurare, plasmare e indirizzare il loro talento. Il nostro staff è composto da persone di talento".