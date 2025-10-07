Paganin: “Di Chivu amo una cosa in particolare. C’era il rischio che…”

"Certi concetti richiedono un po' di tempo e risultati", ammette Antonio Paganin ai microfoni di TMW Radio sull'Inter di Chivu

Matteo Pifferi Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 22:46)

Antonio Paganin, ex Inter tra le altre, ha parlato a TMW Radio anche della squadra di Chivu che ha accorciato il divario della prime della classe:

"Predicava una verticalità che non è fine a se stessa. C'è voluto un po' di adattamento da una manovra più organizzata a una più verticale. Certi concetti richiedono un po' di tempo e risultati. Il rischio era di andare dietro ad uno schema che rischiava di fossilizzarsi. E poi amo la parte comunicativa di Chivu, si è fuso con l'idea calcistica dell'Inter".

Dove può arrivare questa Roma di Gasperini?

"Siamo al primo anno, chiedere che possa ripercorrere quanto fatto all'Atalanta, dove è stato 9 anni, vuol dire chiedergli di accelerare molto. Quello che mi impressiona è la velocità con cui i giocatori hanno appreso la sua filosofia e idea di calcio. E traspare anche dalle interviste post-gara. E ha rigenerato dei giocatori persi, vedi Pellegrini. E' una squadra che mi piace vederla giocare, ed è un bel segnale.

E' molto pratica, capitalizza tutto quello che riesce a generare, pragmatica, ed è tipico delle squadre che poi vanno lontano. Gasperini è un tecnico capace, c'era scetticismo sul fatto che potesse creare entusiasmo Gasperini a Roma attorno a lui, ad oggi parliamo di una squadra che è lì davanti e ha tutto per poter pensare di poter fare bene. Non è più una sorpresa".