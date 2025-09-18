Antonio Paganin, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax: "Ha superato brillantemente un piccolo momento di difficoltà nel primo tempo, ma mi è piaciuto come Chivu ha gestito la situazione. Dal punto di vista calcistico si può fare meglio ma intanto è arrivata una vittoria. Chivu ha comunque comunicato molto bene. La gestione dell'allenatore non è facile, ma il tecnico romeno sta provando a dare un'identità in ambiente che proveniva da parecchie complicazioni".