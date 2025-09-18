Antonio Paganin, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax: "Ha superato brillantemente un piccolo momento di difficoltà nel primo tempo, ma mi è piaciuto come Chivu ha gestito la situazione. Dal punto di vista calcistico si può fare meglio ma intanto è arrivata una vittoria. Chivu ha comunque comunicato molto bene. La gestione dell'allenatore non è facile, ma il tecnico romeno sta provando a dare un'identità in ambiente che proveniva da parecchie complicazioni".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora A. Paganin: “Chivu mi sta piacendo. Pio Esposito titolare? Non scherziamo, vi spiego”
ultimora
A. Paganin: “Chivu mi sta piacendo. Pio Esposito titolare? Non scherziamo, vi spiego”
Antonio Paganin, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax
Pio Esposito potrà prendersi il posto da titolare?
"No ragazzi, non scherziamo. Ha la fortuna di allenarsi e di giocare insieme a due fenomeni del calibro di Lautaro e Thuram. Il processo di maturazione di un attaccante poi è lungo. Quando dimostrerà che potrà fare bene contro le big per un lasso di tempo continuativo si potranno fare certi ragionamenti. Gli auguro il meglio ma non toglierei nessuno dei big".
© RIPRODUZIONE RISERVATA