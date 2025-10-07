FC Inter 1908
L’Argentina non convoca Soule, l’agente: “Può giocare per l’Italia se…”

Un assist per Gennaro Gattuso e la Nazionale? Le parole dell'agente di Soule, Martin Guastadisegno, sembrano esserlo
Matteo Pifferi Redattore 

Un assist per Gennaro Gattuso e la Nazionale? Le parole dell'agente di Soule, Martin Guastadisegno, sembrano essere un messaggio diretto anche ai piani alti della FIGC.

Getty Images

"Lui sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale", ha dichiarato Guastadisegno a LaRoma24.it, prima di aprire anche all'Italia:

Getty Images

"Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi in questo momento, le posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana".

