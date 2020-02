Inter, Paganin: “Anche Conte deve alzare l’asticella. Per riavere rilevanza in Europa…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex nerazzurro Massimo Paganin ha parlato così del momento dell’Inter: “Sarà importante il risultato di fine anno. E’ vero che vuole tornare ad essere un club di rilevanza europea, non sarà facile perché deve passare in un percorso di crescita che riguarda tutto l’ambiente. Forse hanno calcolato il rischio, ora l’asticella si è alzata ma bisogna farlo ancora di più. Vince poco in Europa Conte? E’ vero, l’asticella deve alzarla anche lui. La pressione se la mette da solo, ha bisogno di fare un percorso di crescita anche lui. Deve vincere a livello internazionale per arrivare al livello dei grandi. E’ un passaggio d’obbligo. Gioca con un 3-5-2 un po’ fermo in alcuni punti, ma ci sta lavorando”.