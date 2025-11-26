Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a disposizione del Portogallo per la prima partita della fase finale del Mondiale 2026. La Fifa ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio portoghese (Fpf) e ha deciso di infliggere al quarantenne attaccante la squalifica minima di una giornata, già scontata, più altre due con la condizionale, in seguito al cartellino rosso - e alle conseguenti proteste - rimediato nella sconfitta contro l'Irlanda del 13 novembre, penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2026.