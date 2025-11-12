Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Parla la tendenza: nel post Inter-Napoli Chivu ha detto poche cose, tutte chiarissime. Non ha drammatizzato, non ha alzato i toni, ha dato calore e certezze ai suoi ragazzi ed è stato ripagato dagli stessi.
Inter, Biasin: “Chivu, già silenziato il nostro barboso bla bla estivo con…”
Sono arrivate le vittorie in serie, alcune non così convincenti (Verona, Kairat) e dopo quelle ha preteso una risposta sul campo, giunta puntuale nel match con la Lazio.
Chivu è arrivato ad Appiano in mezzo ai dubbi - tanti, anche del sottoscritto - di chi temeva che l’inesperienza lo avrebbe travolto e ha fatto vedere che idee, empatia, buonsenso (e un gruppo all’altezza, ci mancherebbe) sono stati più che sufficienti per silenziare il nostro barboso bla bla estivo".
