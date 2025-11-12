FC Inter 1908
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Parla la tendenza: nel post Inter-Napoli Chivu ha detto poche cose, tutte chiarissime. Non ha drammatizzato, non ha alzato i toni, ha dato calore e certezze ai suoi ragazzi ed è stato ripagato dagli stessi.

Sono arrivate le vittorie in serie, alcune non così convincenti (Verona, Kairat) e dopo quelle ha preteso una risposta sul campo, giunta puntuale nel match con la Lazio.

Chivu è arrivato ad Appiano in mezzo ai dubbi - tanti, anche del sottoscritto - di chi temeva che l’inesperienza lo avrebbe travolto e ha fatto vedere che idee, empatia, buonsenso (e un gruppo all’altezza, ci mancherebbe) sono stati più che sufficienti per silenziare il nostro barboso bla bla estivo".

