Paganin: “Inter? Se batte il Napoli aumenta il gap. Le sorprese però…”

Il pensiero dell'ex nerazzurro a proposito dello scontro diretto tra le due squadre in programma domenica sera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 21:02)

Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, oggi dirigente e opinionista tv, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione su . Qui le sue considerazioni

"Quello che accade sul campo va dimenticato in fretta, perché c’è subito un’altra partita da giocare. Devi metterti tutto alle spalle e pensare alla gara successiva. È brutto vedere giocatori che devono difendere con le braccia dietro la schiena: è innaturale e anche pericoloso, perché rischi di cadere male. Sono situazioni che andrebbero riviste: il pallone colpisce un braccio che è in posizione naturale, mentre il giocatore cerca equilibrio. Questo fa parte del gioco. Dal punto di vista dei giocatori, bisogna resettare subito e ripartire.

Il Var sta diventando troppo protagonista. Chi è al VAR spesso va alla ricerca forzata del dettaglio minimo, quando invece bisognerebbe lasciare più spazio al gioco. Secondo me si dovrebbe prendere esempio dall’Inghilterra, dove il VAR è più marginale e conta di più ciò che accade sul campo. Non bisogna cercare a tutti i costi l’errore per dimostrare di essere bravi a guardare le immagini.

Il Napoli comunque è una squadra in emergenza e Conte deve fare di necessità virtù. Ieri, al netto dei gol subiti – che erano evitabili – il Napoli mi è piaciuto. Ha reagito a uno 0-2 in un momento difficile e questo è il dato più importante. Affronta ora l’Inter, che sta molto bene, ma non è la partita che decide lo scudetto. Certo, una vittoria dell’Inter aumenterebbe il gap, ma siamo a gennaio e ci sono ancora tante partite. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo".