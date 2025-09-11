L’UEFA ha deciso: finale di Champions 2027 al Metropolitano di Madrid

L'Estadio Metropolitano di Madrid ospiterà la finale della Champions League 2027, mentre a Varsavia si giocherà la finale della Champions femminile dello stesso anno. Lo ha deciso il Comitato esecutivo Uefa, riunitosi oggi a Tirana. Salisburgo sarà la sede della Supercoppa 2026.

Sono state esaminate, spiega una nota, le richieste della Federcalcio spagnola e di quella italiana di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio Uefa. Il Comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di aver ascoltato il parere di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione definitiva.