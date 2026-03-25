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fcinter1908 ultimora Paganini: “L’Inter cederà Bastoni per questa cifra. Occhio anche a Thuram perché…”

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Paganini: “L’Inter cederà Bastoni per questa cifra. Occhio anche a Thuram perché…”

Paganini su Icardi alla Roma
"Io avrei fatto giocare Pio Esposito. E' l'unico dell'Inter in forma, e poi nelle partite importante lui c'è", dice Paganini
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così dell'Italia in vista del match contro l'Irlanda del Nord:

"Io avrei fatto giocare Pio Esposito. E' l'unico dell'Inter in forma, e poi nelle partite importante lui c'è. Avrei messo lui con Retegui, che gioca nel suo stadio poi. Io sarei partito con la carta Pio in realtà. Poi alla fine conta lo spirito del gruppo"

Paganini: “L’Inter cederà Bastoni per questa cifra. Occhio anche a Thuram perché…”- immagine 2
Getty Images

Pressing dell'Inter su Konè della Roma

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"Ci sono due situazioni all'Inter che riguardano Bastoni e Thuram. Molto probabilmente cederà Bastoni al Barcellona, con un'offerta intorno ai 60 mln. Altra operazione è quella di Thuram che sarebbe una grande plusvalenza, e consentirebbero queste due operazioni di avere un ricambio importante. Thuram ha richieste in Premier, poi c'è la cosa romantica di giocare col fratello, ma la vedo dura…"

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Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan?

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"Il Napoli ora sta recuperando i giocatori importanti. Per me può fare ora il filotto e agguantare l'Inter"

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