"Inter non era obbligata a vincere lo scudetto con 95 punti, siamo però alle soglie di una svolta storica a livello tattico. Il 3-5-2 è arrivato al fondo perché è stato portato avanti per 4 anni da un allenatore che lo ha manipolato continuamente facendoci credere che era sempre la stessa cosa, ma in realtà il 3-5-2 di Inzaghi non era mai uguale e c'erano movimenti che non si vedono da settimane in questa Inter. Ora c'è anche un appiattimento tattico quasi irreversibile, che può essere tamponato in queste ultime partita con rientro di Lautaro o con Dumfries che però mi sembra lontano dalla condizione migliore. Ma a fine anno è propedeutico cambiare, quello che sembrava possibile nell'estate scorsa si farà nella prossima estate. Difesa a 4? Io andrei in questa direzione qua.