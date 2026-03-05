FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”

ultimora

Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”

Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…” - immagine 1
Passaggi molto interessanti nell'intervista realizzata da Lautaro Martinez su DAZN: parole di vero amore per l'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”- immagine 2
Getty Images

Passaggi molto interessanti nell'intervista realizzata daLautaro Martinez su DAZN, in cui ha risposto live alle domande dei tifosi, in chat. Ecco le sue parole sull'Inter:

Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”- immagine 3
Getty Images

D: Lautaro, come ti senti ad avere i tifosi dell'Inter che tifano per te ogni partita?

R: Orgoglio, sin dal primo giorno mi sono sentito amato da queste persone.

Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”- immagine 4
Getty Images

D: Lauti se dovessi descrivere l'Inter con una parola, come la descriveresti?

R: Pasion.

Leggi anche
Valdifiori: “Napoli? Sempre gli stessi 11 in campo. Se non hai la rosa Inter…”
Gasperini: “All’Inter caduta clamorosa. Ma adesso dico che è andata bene così...

© RIPRODUZIONE RISERVATA