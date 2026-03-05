Passaggi molto interessanti nell'intervista realizzata daLautaro Martinez su DAZN, in cui ha risposto live alle domande dei tifosi, in chat. Ecco le sue parole sull'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”
ultimora
Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”
Passaggi molto interessanti nell'intervista realizzata da Lautaro Martinez su DAZN: parole di vero amore per l'Inter
D: Lautaro, come ti senti ad avere i tifosi dell'Inter che tifano per te ogni partita?
R: Orgoglio, sin dal primo giorno mi sono sentito amato da queste persone.
D: Lauti se dovessi descrivere l'Inter con una parola, come la descriveresti?
R: Pasion.
© RIPRODUZIONE RISERVATA