"Come hai detto tu, se Lobotka non è al meglio per una partita è meglio non rischiarlo, anche perché sappiamo quanto sia importante nello scacchiere del Napoli. Perderlo per più partite sarebbe un peccato. Conte però ha recuperato Gilmour, che penso sia pronto per partire dal primo minuto: è entrato anche con il Verona e ha fatto molto bene. E poi quando ritorna uno come De Bruyne, anche se magari non ha ancora tanti minuti nelle gambe, solo averlo in panchina o in campo per uno spezzone è importante. Parliamo di un top player".