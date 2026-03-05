Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Qui alcune delle sue considerazioni sulla squadra azzurra.
Valdifiori: “Napoli? Sempre gli stessi 11 in campo. Se non hai la rosa Inter…”
Mirko, partiamo dal campo: il Napoli perde Lobotka ma ritrova De Bruyne. Quanto può pesare questa situazione?
"Come hai detto tu, se Lobotka non è al meglio per una partita è meglio non rischiarlo, anche perché sappiamo quanto sia importante nello scacchiere del Napoli. Perderlo per più partite sarebbe un peccato. Conte però ha recuperato Gilmour, che penso sia pronto per partire dal primo minuto: è entrato anche con il Verona e ha fatto molto bene. E poi quando ritorna uno come De Bruyne, anche se magari non ha ancora tanti minuti nelle gambe, solo averlo in panchina o in campo per uno spezzone è importante. Parliamo di un top player".
Il Napoli ha avuto tanti infortuni in stagione. Da ex calciatore riesci a spiegarti il motivo?
"Bisognerebbe capire bene cosa è successo dall’interno. Sicuramente il Napoli ha avuto una stagione tormentata dagli infortuni, anche perché giocando ogni tre giorni è normale pagare qualcosa. Non dimentichiamo che molti giocatori sono impegnati anche con le nazionali e quindi non riposano mai. Se non hai una rosa ampia come l’Inter, che può cambiare spesso, alla lunga lo paghi. Il Napoli a volte ha dovuto far giocare sempre gli stessi undici e questo incide sulla condizione fisica".
