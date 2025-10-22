FC Inter 1908
Paganini: “Inter? Chivu ha fatto una cosa che dovrebbe ripetere Conte”

Paganini su Icardi alla Roma
Il pensiero del giornalista a proposito dei due allenatori che si sfideranno nel prossimo turno di campionato
Daniele Vitiello
Paolo Paganini è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio durante Maracanà.

ANDERLECHT, BELGIUM - OCTOBER 21: FC Internazionale Milano jersey inside the dressing room at Lotto Park on October 21, 2025 in Anderlecht, Belgium.

Cosa lascia la sconfitta di ieri al Napoli?

"La questione che ruota attorno al mercato del Napoli è su chi ha deciso di prendere De Bruyne. Dal punto di vista tattico si pesta i piedi con Mc Tominay e poi anche gli esterni veri, incluso Lang, finiscono per giocare poco. Penso che l'operazione De Bruyne sia stata dettata soprattutto da De Laurentiis e ora questa situazione sta pesando. Il problema adesso è di gestione dello spogliatoio perché non c'è unità d'intenti e i nuovi non si sono intergati. Non c'è armonia e questo Conte lo ha avvertito".

Chivu invece quale chiave ha trovato per rilanciare l'Inter?

"Secondo me Chivu è stato bravo ad integrare la vecchia guardia con i nuovi, anche nel momento di maggiore difficoltà. Gli abbracci che si sono visti nelle ultime uscite sono la fotografia del rapporto che si è creato. È una cosa che dovrebbe fare anche Conte per l'esperienza che ha".

© RIPRODUZIONE RISERVATA