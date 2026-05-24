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Calamai sicuro: “Parole Fabregas su Inter-Paz? Attaccare i campioni d’Italia vuol dire…”

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Luca Calamai, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas sull'Inter sul tema Nico Paz
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas sull'Inter sul tema Nico Paz: "Ho trovato molto divertente giornalisticamente l’attacco di Fabregas all’Inter nella vicenda Paz.

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Getty Images

E’ un segnale della forza e dell’ambizione del Como. E’ un segnale al calcio italiano e anche ai calciatori italiani che Fabregas sta corteggiando. Attaccare i Campioni d’Italia vuol dire guardare al futuro senza porsi limiti.

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