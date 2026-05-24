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fcinter1908 ultimora Calamai sicuro: “Parole Fabregas su Inter-Paz? Attaccare i campioni d’Italia vuol dire…”
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Calamai sicuro: “Parole Fabregas su Inter-Paz? Attaccare i campioni d’Italia vuol dire…”
Luca Calamai, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas sull'Inter sul tema Nico Paz
Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas sull'Inter sul tema Nico Paz: "Ho trovato molto divertente giornalisticamente l’attacco di Fabregas all’Inter nella vicenda Paz.
E’ un segnale della forza e dell’ambizione del Como. E’ un segnale al calcio italiano e anche ai calciatori italiani che Fabregas sta corteggiando. Attaccare i Campioni d’Italia vuol dire guardare al futuro senza porsi limiti.
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