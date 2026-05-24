Luca Calamai, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas sull'Inter sul tema Nico Paz

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai , giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Cesc Fabregas sull'Inter sul tema Nico Paz : "Ho trovato molto divertente giornalisticamente l’attacco di Fabregas all’Inter nella vicenda Paz.

E’ un segnale della forza e dell’ambizione del Como. E’ un segnale al calcio italiano e anche ai calciatori italiani che Fabregas sta corteggiando. Attaccare i Campioni d’Italia vuol dire guardare al futuro senza porsi limiti.