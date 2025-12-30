Paganini: “Mercato? Tutte quelle di vertice interverranno. Per lo scudetto…”

Il pensiero del giornalista di Rai Sport a proposito della lotta al vertice e del mercato che sta per iniziare

Paolo Paganini, noto giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta al vertice in Serie A: "Sarà determinante il discorso Coppe. In questo momento il Milan lo vedo leggermente più avanti, è come il Napoli lo scorso anno, con un grande allenatore e senza coppe. E' una mina vagante la Juve, mina vagante la Juve, ma per me le coppe a marzo saranno decisive".