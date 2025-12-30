Paganini: “Mercato? Tutte quelle di vertice interverranno. Per lo scudetto…”

Paolo Paganini, noto giornalista di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta al vertice in Serie A: "Sarà determinante il discorso Coppe. In questo momento il Milan lo vedo leggermente più avanti, è come il Napoli lo scorso anno, con un grande allenatore e senza coppe. E' una mina vagante la Juve, mina vagante la Juve, ma per me le coppe a marzo saranno decisive".
Cosa si aspetta dal mercato?
"Ho parlato con Pierpaolo Marino, lui dice che sarà un mercato intrigante. Tutte le squadre, anche di vertice, anche se è un mercato di riparazione, interverranno. Tutte faranno qualcosa, dalla Roma alla Juve, dal Napoli al Milan. Vedremo un po' di adrenalina e clamorosi ritorni, come Zirkzee. E poi c'è anche Chiesa, oltre a Raspadori".
