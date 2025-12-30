Palmeri: “Conte pagato per vincere, non per dire la verità. Dirà sempre…”

"Il Milan non ha la rosa di Napoli e Inter, ma senza giocare le coppe, ha la rosa per potersela giocare. Non escluderei che Conte possa pensare di tenere davanti Lukaku e Hojlund, all'Inter ha vinto lo scudetto con Lukaku e Lautaro. Botta e risposta Conte-Marotta-Chivu? Gli allenatori sono pagati per vincere le partite e non per dirci la verità ai microfoni. Conte ti dirà sempre che se vince è un impresa, anche alla Juventus lo diceva".