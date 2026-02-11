Paolo Paganini, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del rendimento del Napoli di Conte

Matteo Pifferi Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 20:01)

Paolo Paganini, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del rendimento del Napoli di Conte:

"Fallimento? Le aspettative erano alte, anche alla luce della campagna acquisti estiva, dove sono arrivati giocatori importanti, con alcuni che poi sono già ripartiti. Gli infortuni hanno condizionato poi. Sei fuori da Champions e Coppa Italia, ti rimane il discorso campionato e forse a Conte va bene così, ma se vuoi crescere devi andare avanti anche nelle coppe. Ad oggi non è ancora un fallimento, ora vedremo cosa farà da qui a fine campionato".

Juventus, non si parla del rinnovo di Vlahovic — "Il discorso è legato a Spalletti. Prima del suo arrivo, la dirigenza Juve aveva dato per scontato l'addio di Vlahovic a giugno. Adesso con Spalletti, che ha avuto certe parole per il serbo, lo scenario è cambiato. Ma la variabile è Allegri. Il Milan è da tanto che c'è su Vlahovic, ha parlato spesso Allegri con Vlahovic e anche Tare. Non so quanto possa recuperare il terreno perduto la Juve.

Senza Spalletti che si inventava McKennie, altro problema perché in scadenza, la Juve paga un mercato sbagliato in estate. Nel mercato estivo Kolo Muani sembrava Tom Hanks in The Terminal. Voleva andare alla Juve, era bloccato lì poi non è andato. L'ingaggio di David, le commissioni per lui, ma anche Openda, Zhegrova: dovevi prenderne uno che voleva venire e conosceva già l'ambiente invece di quei tre".