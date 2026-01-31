Paganini: “Napoli? Obiettivo zona Champions se l’Inter non crolla. Conte…”

"Kolo Muani è rimasto tutta l'estate all'aeroporto sperando di tornare a Torino, forse stavolta è quella buona. Di sicuro è un attaccante di livello superiore rispetto a Mateta e En-Nesyri. Detto ciò io sono sempre stato abbastanza critico sulla dirigenza della Juventus. Calcolando che Vlahovic si fosse fatto male da tempo e che Spalletti stesse chiedendo un innesto davanti, non è accettabile arrivare al 30 di gennaio senza aver concluso nulla. Ci sono quattro dirigenti che avrebbero dovuto avere già delle alternative, anche perché Kolo Muani non è ancora detto che arrivi. La strategia dovrebbe essere differente".