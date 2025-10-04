A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai. Queste alcune delle considerazioni su temi d'attualità: "Cambio in panchina alla Juventus? Se ci fosse ancora Giuntoli, vi direi di tenere d’occhio Spalletti. Con la nuova dirigenza, non saprei.
Paganini: "Scudetto? La vera antagonista del Napoli non sarà l'Inter"
In questo momento Tudor è sul banco degli imputati; se non fai risultati oggi il primo ad essere messo in discussione è l’allenatore, che comunque ha dei meriti, come quello di aver fatto i punti, e poi la questione Vlahovic, che con Tudor sta facendo bene.
Scudetto? Secondo me il vero antagonista del Napoli è il Milan, perché si trova nella stessa identica situazione del Napoli l’anno scorso, con un grande allenatore e senza l’impegno delle coppe, quindi sarà la vera antagonista anche più dell’Inter”.
