Xavi: “Potevo andare all’Inter nel 2008, ero tentato. Nel 1999 ad un passo dalla Serie A con…”

Xavi Hernandez, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha rivelato un retroscena che riguarda anche l'Inter

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre - 15:01

Xavi Hernandez è stato ad un passo dall'Inter. A confermarlo è lo stesso ex calciatore e allenatore del Barcellona nel corso di un'ampia intervista a Cronache di Spogliatoio.

Xavi ha spiegato anche di aver detto no al Milan nel 1999: "Da giocatore sono stato vicino a lasciare il Barcellona per una squadra italiana, il Milan. Ho avuto conversazioni con Galliani, era anche venuto a Barcellona per parlare con mio padre. Ero in Nigeria a giocare il Mondiale Under 20 nel 1999. Il Barcellona aveva una squadra già completa quell'anno e ho avuto la possibilità di lasciare il club ma non me la sono sentita"

Il no all'Inter, e al Bayern Monaco, è invece arrivato più tardi, nel 2008: "Nel 2008, prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare al Bayern Monaco e all'Inter ma la mia priorità è sempre stato il Barcellona. È vero che nei momenti difficili arrivavano molte critiche anche nei miei confronti perché ero il regista e le cose non funzionavano. Ho anche pensato di andare via ma il mio cuore voleva sempre rimanere al Barcellona", spiega Xavi.