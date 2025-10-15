Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Silvio Pagliari, noto agente, ha parlato anche della corsa scudetto. Questo il suo pensiero: "Per me l'Inter l'anno scorso ha perso lo scudetto per un niente, perché l'ultima partita l'ha buttato".
"L'Inter, insieme al Napoli, è la squadra da battere ma quest'anno c'è Allegri che non avendo le coppe...Se Gimenez torna a fare quello che faceva in Olanda penso possa fare quei 15 gol che sposterebbero gli equilibri. Per vincere gli scudetti servono i gol e l'anno scorso sono mancati quelli all'Inter".
(Tuttomercatoweb.com)
