Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Silvio Pagliari, noto agente, ha parlato anche della corsa scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Silvio Pagliari, noto agente, ha parlato anche della corsa scudetto. Questo il suo pensiero: "Per me l'Inter l'anno scorso ha perso lo scudetto per un niente, perché l'ultima partita l'ha buttato".

"L'Inter, insieme al Napoli, è la squadra da battere ma quest'anno c'è Allegri che non avendo le coppe...Se Gimenez torna a fare quello che faceva in Olanda penso possa fare quei 15 gol che sposterebbero gli equilibri. Per vincere gli scudetti servono i gol e l'anno scorso sono mancati quelli all'Inter".

(Tuttomercatoweb.com)

