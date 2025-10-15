La Federcalcio svedese ha esonerato il ct della nazionale, il danese Jon Dahl Tomasson, all'indomani della sconfitta in casa col Kosovo, la terza consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali.
UFFICIALE – Svezia, esonerato il ct Tomasson: la nota
La decisione, ha reso noto il presidente federale, Simon Astrom, è stata causata "dalla totale mancanza di risultati e dalla volontà di non perdere la possibilità di accedere ai playoff a marzo e raggiungere la fase finale in estate". In quattro partite disputate finora la Svezia ha pareggiato solo una volta, 2-2 con la Slovenia all'inizio di settembre e risalgono ad allora le ultime due reti segnate, dato che nelle tre gare successive non è più riuscita ad andare in gol. pur schierando due attaccanti come Viktor Gyokeres dell'Arsenal e Alexander Isak del Liverpool.
La classifica del girone B vede gli scandinavi ultimi con un punto e se non dovesse vincere il prossimo incontro, a novembre contro la Svizzera che è in testa con dieci punti, l'esclusione dai Mondiali sarebbe una realtà.Un compito complicato per il successore di Tomasson, il cui nome la federazione intende annunciare a breve.
